Назаров признался, что в серии «Металлурга» с «Трактором» болеет персонально за Кошечкина

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, за кого он переживает в финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором».

«В этой серии играет мой кумир - голкипер «Металлурга» Вася Кошечкин. Я давно за него болею. Ветеран, молодец, не сдается. Дает еще, как говорится, жару!

Я думаю, что в этой серии будет шесть или семь матчей. Все только начинается», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, после трех матчей счёт в противостоянии 2-1 в пользу команды Ильи Воробьева.

Четвертый матч пройдет 9 апреля в Челябинске. Далее команды снова вернутся в Магнитогорск.