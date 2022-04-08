Фетисов считает, что Панарин может войти в историю НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может войти в историю НХЛ.
«Талантливый парень. Если здоровье позволит и без травм, то может войти в историю НХЛ, как один из самых талантливых игроков», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Напомним, в текущем сезоне россиянин провел 67 матчей, в которых набрал 85 (20+65) очков.
В последней встрече против «Питтсбург Пингвинз» Панарин забросил шайбу, принеся своей команде победу со счетом 3:0.
источник: Чемпионат.com