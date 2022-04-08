Сушинский - о перспективах Панарина стать легендой НХЛ: Вдруг травма, вдруг обкакался

Экс-нападающий и президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал высказывание двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может стать легендой НХЛ.

«Перспективы Панарина вписать своё имя в историю НХЛ? Это все - если бы да кабы. Гадать на кофейной гуще - это не для меня. Вдруг травма, вдруг обкакался, вдруг уехал в Россию, вдруг еще что-то - и он уже этого не сделает. Овечкин вписал, и об этом уже можно говорить, а у Артемия дай бог чтобы все получилось, и он также вписал бы свое имя», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне россиянин провел 67 матчей, в которых набрал 85 (20+65) очков.

В последней встрече против «Питтсбург Пингвинз» Панарин забросил шайбу, принеся своей команде победу со счетом 3:0.