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СКА одержал выездную победу над ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции

Встреча завершилась со счетом 3:2.
СКА одержал выездную победу над ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции
08 апреля 2022 21:54
автор: Александр Бойченко
автор фото: ХК СКА

Сегодня, 8 апреля, на «ЦСКА-Арене» прошел четвертый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Виталий Абрамов (31-я минута) и Максим Соркин (45). У победителей отличились Игорь Ожиганов (24), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27).

Таким образом, СКА сравнял счет по сумме четырех матчей (2:2) в противостоянии. Следующая игра пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
Финал
ЦСКА – СКА – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы:

0:1 – Ожиганов (Гусев, Воробьев), 23:29
0:2 – Бурдасов (Бардаков), 25:19
0:3 – Воробьев (Гусев, Фантенберг), 26:28 (5х4)
1:3 – Абрамов (Нестеров), 30:27
2:3 – Соркин (Светлаков), 44:54

Вратари: Федотов – Юханссон.
Броски: 18 – 23.
Штраф: 4 – 4.

источник: «Советский спорт»
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СКА одержал выездную победу над ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции
СКА одержал выездную победу над ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции
Встреча завершилась со счетом 3:2.
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