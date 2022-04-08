СКА одержал выездную победу над ЦСКА и сравнял счет в финале Западной конференции

Сегодня, 8 апреля, на «ЦСКА-Арене» прошел четвертый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев из Санкт-Петербурга.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Виталий Абрамов (31-я минута) и Максим Соркин (45). У победителей отличились Игорь Ожиганов (24), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27).

Таким образом, СКА сравнял счет по сумме четырех матчей (2:2) в противостоянии. Следующая игра пройдет 10 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

Финал

ЦСКА – СКА – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы:

0:1 – Ожиганов (Гусев, Воробьев), 23:29

0:2 – Бурдасов (Бардаков), 25:19

0:3 – Воробьев (Гусев, Фантенберг), 26:28 (5х4)

1:3 – Абрамов (Нестеров), 30:27

2:3 – Соркин (Светлаков), 44:54

Вратари: Федотов – Юханссон.

Броски: 18 – 23.

Штраф: 4 – 4.