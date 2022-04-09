Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин – вожак для всех российских игроков

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского форварда Александра Овечкина.

«Ови – своего рода вожак для всех российских игроков, на него равняются. Его уважают, ему хотят подражать», – приводит слова Маклеллана The Athletic.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий «Кэпиталз» провел 68 игр в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 43 шайбы и отдал 38 голевых передач. На его счету 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров среди всех игроков лиги (81 очко).