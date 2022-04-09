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Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин – вожак для всех российских игроков

Овечкин является лучшим бомбардиром команды.
Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин – вожак для всех российских игроков
09 апреля 2022 00:40
автор: Александр Бойченко
автор фото: Национальная хоккейная лига

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского форварда Александра Овечкина.

«Ови своего рода вожак для всех российских игроков, на него равняются. Его уважают, ему хотят подражать», – приводит слова Маклеллана The Athletic.

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий «Кэпиталз» провел 68 игр в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 43 шайбы и отдал 38 голевых передач. На его счету 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров среди всех игроков лиги (81 очко).

источник: The Athletic
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