Бучневич, Барбашев и Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Миннесотой», у Капризова - гол

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луич Блюз» на своем льду обыграл «Миннесоту Уайлд»,

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Бучневич, реализовавший большинство, Джастин Фолк, Брэйден Шенн с передачи Ивана Барбашева и Роберт Томас, которому ассистировал Владимир Тарасенко.

Гости ответили голами Кевина Фиалы, Кирилла Капризова и Джейкоба Миддлтона.

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 92 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков расположилась строчкой ниже, однако имеет на одну игру меньше.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд» - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Бучневич (Томас, Фолк), 4:36 (5х4)

1:1 - Фиала (Джост), 18:23

1:2 - Капризов, 30:40

1:3 - Миддлтон (Спаржон, Эрикссон), 40:18

2:3 - Фолк (Ледди), 44:16

3:3 - Шенн (Барбашев), 50:28

4:3 - Томас (Тарасенко, Парэйко), 61:27.

Вратари: Хуссо - Тэлбот.