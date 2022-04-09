Бучневич, Барбашев и Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Миннесотой», у Капризова - гол

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луич Блюз» на своем льду обыграл «Миннесоту Уайлд»,
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Павел Бучневич, реализовавший большинство, Джастин Фолк, Брэйден Шенн с передачи Ивана Барбашева и Роберт Томас, которому ассистировал Владимир Тарасенко.
Гости ответили голами Кевина Фиалы, Кирилла Капризова и Джейкоба Миддлтона.
Таким образом, «Сент-Луис» набрал 92 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков расположилась строчкой ниже, однако имеет на одну игру меньше.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд» - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
1:0 - Бучневич (Томас, Фолк), 4:36 (5х4)
1:1 - Фиала (Джост), 18:23
1:2 - Капризов, 30:40
1:3 - Миддлтон (Спаржон, Эрикссон), 40:18
2:3 - Фолк (Ледди), 44:16
3:3 - Шенн (Барбашев), 50:28
4:3 - Томас (Тарасенко, Парэйко), 61:27.
Вратари: Хуссо - Тэлбот.