«Флорида» с Бобровским одержала волевую победу над «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома нанесла поражение «Баффало Сейбрз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Клод Жиру и Сэм Райнхарт, реализовавшие большинство, а также Патрик Хернквист и Самуэль Беннетт.

Гости ответили шайбами Виктора Олофссона, также воспользовавшегося численным перевесом, Марка Пысика и Джеффа Скиннера.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отыграл весь матч.

Отметим, что по ходу матча «Флорида» проигрывала со счетом 1:3, однако смогла отыграться, а победную шайбу Беннетт забросил за 38 секунд до финальной сирены.

«Пантеры» набрали 106 очков и продолжают уверенно лидировать на Востоке. «Клинки» с 63 очками занимают 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Баффало Сейбрз» - 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 - Олофссон (Кребс), 6:27 (5х4)

1:1 - Жиру (Юбердо, Райнхарт), 8:25 (5х4)

1:2 - Пысик, 8:45

1:3 - Скиннер (Томпсон), 15:35

2:3 - Хернквист (Монтур, Лоустаринен), 29:30

3:3 - Райнхарт (Барков, Жиру), 34:20 (5х4)

4:3 - Беннетт (Барков, Монтур), 59:22

Вратари: Бобровский - Токарски.