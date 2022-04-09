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«Айлендерс» с Сорокиным в воротах обыграли «Каролину»

Вратарь отразил бросков и лишь однажды вытащил шайбу из сетки
09 апреля 2022 09:06
автор: Александр Шульгин

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграли «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей в составе которых отличились Жан-Габриэль Пажо и Кайл Пальмьери. Хозяева ответили шайбой в исполнении Винсент Трочек.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отыграл полный матч, отразив 20 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк» набрал 75 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ураганы» с 100 очками расположились на второй строчке.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина Харикейнз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 - Пажо (Мартин, Пальмьери), 28:24
1:1 - Трочек (Ахо, ДиАнджело), 59:03
1:2 - Пальмьери (Паризе, Нельсон), 59:45
Вратари: Андерсен - Сорокин.

источник: «Советский спорт»
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