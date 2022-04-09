«Айлендерс» с Сорокиным в воротах обыграли «Каролину»

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграли «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей в составе которых отличились Жан-Габриэль Пажо и Кайл Пальмьери. Хозяева ответили шайбой в исполнении Винсент Трочек.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отыграл полный матч, отразив 20 бросков по своим воротам.

«Нью-Йорк» набрал 75 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ураганы» с 100 очками расположились на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харикейнз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 - Пажо (Мартин, Пальмьери), 28:24

1:1 - Трочек (Ахо, ДиАнджело), 59:03

1:2 - Пальмьери (Паризе, Нельсон), 59:45

Вратари: Андерсен - Сорокин.