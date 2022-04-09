Фетисов назвал Шестеркина главным претендентом на «Везину Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина главным претендентом на «Везину Трофи».

«Исходя из показателей Шестеркина, он заслуживает «Везину». Если бы была политическая история, то оттуда уже всех бы отправили. В НХЛ во главе - спортивный принцип», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, трофей вручается вратарю, который провел не менее 25 матчей в сезоне, при этом имея лучшие показатели среди остальных.

В текущем регулярном чемпионате Шестеркин 46 раз выходил на лед, продемонстрировав коэффициент надежности 2.10 и отразив 93,5% бросков по своим воротам. Кроме того, россиянин отыграл четыре матча «на ноль».