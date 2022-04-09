Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста», определились его помощники

Николай Заварухин сохранит пост главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста» в будущем сезоне, сообщает «Чемпионат».
Заварухин возглавил команду по ходу прошлого регулярного чемпионата, сменив уволенного Билла Питерса.
В следующем сезоне помощниками специалиста станут Олег Ореховский и Владимир Воробьев.
По итогам прошлой «регулярки» «Автомобилист» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина. Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат был завершен досрочно, а участники пле-йофф определялись по проценту набранных очков.
источник: Чемпионат.com