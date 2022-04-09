Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста», определились его помощники

В двух шайбах от маэстро Овечкина! Как Капризов разменял пятый десяток голов в чемпионате НХЛ (видео)

В выездном матче НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне-2021/22.