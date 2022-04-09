Алексей Терещенко: Капризов становится звездой мирового хоккея

«Все сложится, как обычно у Питера в Грозном — будет ничья 1:1». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 24-го тура РПЛ (9 апреля, 19:30).