Алексей Терещенко: Капризов становится звездой мирового хоккея

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Отметим, что 24-летний хоккеист уже забросил 41 шайбу и сделал 47 результативных передач в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 при коэффициенте полезности «+23».
– Ему было очень тяжело, когда он туда приехал. Его лупили и били, он прошел через это и достоин того, что сейчас имеет. Легенда – это немного неправильное слово. Капризов становится звездой мирового хоккея. Так и должно быть, потому что он этого заслуживает своим отношением, работой и показателями, – передает слова Терещенко «Чемпионат».
Добавим, в данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка.
источник: Чемпионат.com