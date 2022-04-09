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Шимон Грубец: Я не мог уехать, ребята в меня верили, как бы потом смотрел им в глаза?

09 апреля 2022 15:20

Чешский вратарь «Авангарда» Шимон Грубец объяснил решение остаться в России, несмотря на давление со стороны родной страны.

Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Я просто не мог так поступить, но решение далось тяжело, передает слова Грубеца «Чемпионат».

Грубец подписал контракт с омской командой в ноябре 2020 года, а в 2021-м переподписал соглашение еще на два года. В сезоне-2020/21 чех вместе с «Авангардом» стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, что «Авангард» уступил магнитогорскому «Металлургу» (3–4)в полуфинальной серии Восточной конференции и покинул розыгрыш Кубка Гагарина.

источник: Чемпионат.com
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