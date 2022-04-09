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«Металлург» забросил шесть безответных шайб «Трактору» и увеличил преимущество в серии

Счёт в матче - 6:0.
09 апреля 2022 17:41
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» состоялась четвёртая встреча в финале Востока между магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Шайбы в составе «магнитки» забросили Денис Зернов (10-я минута), Николай Голдобин (14), Брейдан Лайпсик (19, 53), Филипп Майе (36) и Линус Виддель (44).

Таким образом, «Металлург» увеличил преимущество в серии до счета 3-1. Следующий матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске.

КХЛ

Финал Восточной конференции

4-й матч

«Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск) 6:0 (3:0, 1:0, 2:0).

источник: «Советский спорт»
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«Металлург» забросил шесть безответных шайб «Трактору» и увеличил преимущество в серии
Счёт в матче - 6:0.
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