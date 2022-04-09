Миронов заявил, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за Кубок Гагарина

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов рассказал о планах команды на будущий сезон.

«Второй раунд - не предел. Все хотят выиграть кубок, никто не хочет закончить во втором раунде. Постараемся усилить команду и будем биться за кубок, а не говорить про второй раунд. Минимальная задача - выйти в плей-офф, максимальная - Кубок Гагарина», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, по итогам регулярного первенства «Спартак» вышел в плей-офф с седьмого места и попал на финский «Йокерит», который принял решение сняться с турнира. В результате красно-белые без борьбы попали в полуфинал Западной конференции, где проиграли в серии питерскому СКА (1-4).