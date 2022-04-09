Спортивный директор «Спартака» поставил команде за сезон «четверку»

Спортивный директор московского «Спартака» Роман Беляев поделился своими впечатлениями от игры и результата команды в текущем сезоне.

«В прошлом году в «Спартаке» происходила перестройка. У нас был новый тренерский штаб, новая команда, новый персонал. После серии со СКА мы могли бы сказать, что нам где-то не повезло, где-то не хватило одного гола. За сезон команде можно поставить твердую четверку. «Спартак» провел чемпионат без спадов, весь сезон мы шли в восьмерке Западной конференции.

В плей-офф нам немножко повезло, что сложилась такая ситуация с «Йокеритом». Ну, а серию со СКА «Спартак» провел достойно. Для Бориса Олеговича Миронова это был первый сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. В следующем сезоне мы должны делать следующий шаг в развитии», - приводит слова Беляева пресс-служба лиги.

Напомним, по итогам регулярного первенства «Спартак» вышел в плей-офф с седьмого места и попал на финский «Йокерит», который принял решение сняться с турнира. В результате красно-белые без борьбы попали в полуфинал Западной конференции, где проиграли в серии питерскому СКА (1-4).

Ранее главный тренер команды Борис Миронов заявил, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за Кубок Гагарина.