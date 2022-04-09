Малкин стал первым россиянином в истории, отдавшим 700 голевых передач в НХЛ

Сегодня, 9 апреля, проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном». В настоящее время счет 2:1 в пользу «Кэпиталз».

Первую шайбу забросили хозяева на первой минуте усилиями Брайанами Раста. Одним из ассистентов выступил российский нападающий Евгений Малкин, который набрал 38-е очко в сезоне (17+21).

Таким образом, в матче с «Вашингтоном» Малкин отдал 700-ю результативную передачу за все время выступления в НХЛ. Это абсолютный рекорд среди всех российских игроков. На такое достижение нападающему «Пингвинз» потребовалось 976 матчей.