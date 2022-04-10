Овечкин штурмует очередные рекорды в НХЛ: россиянин стал вторым по результативности в возрасте 36+

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добился очередного рекордного достижения.

Забросив третью шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ встрече против «Питтсбург Пингвинз», нападающий довел количество своих голов в сезоне до 44 и повторил показатель 40-летнего на тот момент Горди Хоу в сезоне-1968/69 по шайбам, заброшенным в возрасте 36 лет и старше.

Рекорд принадлежит финну Теему Селянне, который в 2007 году забросил 48 шайб в возрасте 36 лет.

Кроме того, шайба в ворота «пингвинов» стала для россиянина 774-й за всю карьеру в лиге, и он еще приблизился к занимающему второе место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю Хоу (801). Лидирует Уэйн Гретцки (894).

В настоящее время матч «Вашингтона» с «Питтсбургом» продолжается. После второго периода счет 3:3.