«Рейнджерс» крупно победили «Оттаву» и вышли в плей-офф НХЛ, на счету Панарина гол и две передачи

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Оттаву Сенаторз» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал российский нападающий хозяев Артемий Панарин, отличившийся заброшенной шайбой на 13-й минуте, а также двумя результативными передачами на своих партнеров по команде – Эндрю Коппа (27) и Райана Строума (38). Дубль на счету Криса Крайдера (30, 58). Голкипер Игорь Шестеркин оформил 21 сейв из 22 возможных.

Гости ответили точным броском Остина Уотсона (3). Защитники Артем Зуб и Никита Зайцев не отметились голевыми действиями.

Таким образом, клуб из Нью-Йорка набрал 100 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Жерара Галлана обеспечили себе место в плей-офф. «Оттава» идет 13-й (58 очков).

13 апреля «Рейнджерс» сыграют дома против «Каролины», а «Сенаторз» двумя днями ранее на своей площадке встретятся с «Виннипегом».