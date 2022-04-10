«Сент-Луис» дома разгромил «Айлендерс», Тарасенко и Барбашев набрали пять результативных очков

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Отметим, что в составе «Блюз» шайбы забросили Джастин Фолк, отличившийся дублем на 25-й и 26-й минутах, Ник Ледди (15), Владимир Тарасенко (18), Иван Барбашев (37) и Роберт Томас (40). Также Тарасенко оформил две результативных передачи. У Барбашева и Павла Бучневича – по одному ассисту.

Гости ответили голом Гранта Хаттона (39). Голкипер Семен Варламов отразил 25 бросков из 31.

В данный момент «Сент-Луис» набрал 94 очка и расположился на третье месте в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» идут девятыми на Востоке (75 очков).

13 апреля «Блюз» на выезде встретятся с «Бостоном», а «Айлендерс» в тот же день на своей площадке примут «Питтсбург».