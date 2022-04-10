Шайба и результативный пас Дадонова помогли «Вегасу» одержать разгромную победу над «Аризоной»

«Вегас Голден Найтс» одержал домашнюю победу над «Аризоной Койотис» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Зак Уайтклауд (7-я минута), Макс Пачиоретти (7), Брейден Макнэбб (46), Джейк Лешишин (53), Джек Айкел (58) и Евгений Дадонов (21). Также россиянин отличился результативной передачей. Соперник ответил голом Барретта Хэйтона (11).

Таким образом, «Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. «Аризона» идет 16-й (49 очков).

13 апреля «Голден Найтс» отправятся в гости к «Ванкуверу», а «Койотис» в тот же день дома сыграют с «Нью-Джерси».