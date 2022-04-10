НХЛ признала Панарина первой звездой матча «Рейнджерс» – «Оттава»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» (5:1).

Отметим, что в прошедшей игре 30-летний хоккеист отличился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне россиянин набрал 88 (21+67) очков в 68 встречах.

Второй звездой стал нападающий победителей Крис Крайдер, записавший на свой счет два гола. Тройку лучших замкнул защитник команды из Нью-Йорка Райан Линдгрен, оформивший два ассиста.

Добавим, что благодаря победе над «Оттавой» подопечные Жерара Галлана гарантировали себе место в плей-офф НХЛ.