Шайба Фантенберга принесла победу СКА над ЦСКА в пятом матче финала Запада

СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина со счетом 3:2.
В составе московской команды дубль оформил Андрей Светлаков (11-я и 28-я минуты). У клуба из Санкт-Петербурга забивали Александр Волков (20), Данила Моисеев (38) и Оскар Фантенберг в большинстве (59).
Таким образом, СКА вышел вперед в серии со счетом 3-2.
Следующая игра между командами пройдет 12 апреля в Москве.
КХЛ
Кубок Гагарина.
Финал Западной конференции
5-й матч
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).
Голы:
0:1 – Светлаков (Попов, Соркин), 11:34
1:1 – Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11
1:2 – Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18
2:2 – Моисеев (Фальковский), 37:33
3:2 – Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50
Счет в серии – 3-2
источник: «Советский спорт»