Федоров - о поражении от СКА в пятом матче: Cерия стала только интереснее

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от СКА (2:3) в пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Трудимся дальше, серия стала только интереснее. Да, для нас она стала тяжелее - мы не упростили себе задачу, хотя могли сыграть хорошо, показать правильный результат», - приводит слова специалиста Sport24.

В составе московской команды дубль оформил Андрей Светлаков (11-я и 28-я минуты). У клуба из Санкт-Петербурга забивали Александр Волков (20), Данила Моисеев (38) и Оскар Фантенберг в большинстве (59).

Таким образом, СКА вышел вперед в серии со счетом 3-2.

Следующая игра между командами пройдет 12 апреля в Москве.