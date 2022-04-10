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Роман Ротенберг - про Фантенберга: Мы ищем, чем можем удивить

Шайба шведского защитника принесла СКА победу в пятом матча серии с ЦСКА.
10 апреля 2022 21:11
автор: Максим Скороходов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об авторе победной шайбы в пятом матче против ЦСКА Оскаре Фантенберге в рамках финала Западной Конференции Кубка Гагарина.

«Мы всегда ищем ключ к победе. Оскар — лидер команды. Мы ищем, чем можем удивить очень серьезного соперника. Постоянно работаем над тем, чтобы улучшить детали, оттачиваем наше мастерство. Да, мы рассчитываем на Оскара, как и на всех остальных ребят», - приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

После этого матча СКА вышел вперед в серии со счетом 3-2. Напомним, что дальше выйдет та команда, которая первой одержит четыре победы.

Следующая игра пройдет 12 апреля в Москве.

источник: ХК СКА
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