«Вашингтон» победил «Бостон», Овечкин забил в пустые ворота

«При мне «Спартак», надеюсь, не вылетит». Джикия — о ключевой победе в борьбе за выживание

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Арсеналом» (3:0) рассказал журналистам о своей травме, похвалил Никиту Чернова и отметил, что у него нет обиды на Джордана Ларссона.