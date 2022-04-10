«Вашингтон» победил «Бостон», Овечкин забил в пустые ворота

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Бостон» со счетом 4:2.
В составе столичного клуба забивали Джон Карлсон (25-я минута), Том Уилсон (35), Ларс Эллер (48) и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота с передачи Евгения Кузнецова (60).
Таким образом, «Кэпиталз» набрали 90 очков. Они идут в зоне плей-офф - на восьмом месте Восточной конференции. «Брюинз», имея 95 очков занимают третье место в Атлантическом дивизионе.
13 апреля пройдут матчи «Вашингтон» - «Филадельфия» и «Бостон» - «Сент-Луис».
источник: «Советский спорт»