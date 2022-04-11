СМИ: Дмитрий Квартальнов покинет «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, у которого 30 апреля истекает контракт с казанской командой, не останется в клубе на следующий сезон.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», специалисту не будут предлагать подписать новое соглашение.

Как отмечает издание, одним из главных кандидатов на пост главного тренера казанцев является Олег Знарок, который последний год оставался без работы.

Напомним, Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году, сменив на посту главного тренера Зинэтулу Билялетдинова.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата сезона-2021/22 казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.