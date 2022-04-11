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СМИ: Дмитрий Квартальнов покинет «Ак Барс»

В минувшем сезоне казанцы проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф (4−2).
11 апреля 2022 16:15

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, у которого 30 апреля истекает контракт с казанской командой, не останется в клубе на следующий сезон.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», специалисту не будут предлагать подписать новое соглашение.

Как отмечает издание, одним из главных кандидатов на пост главного тренера казанцев является Олег Знарок, который последний год оставался без работы.

Напомним, Квартальнов возглавил «Ак Барс» в 2019 году, сменив на посту главного тренера Зинэтулу Билялетдинова.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата сезона-2021/22 казанцы заняли четвертое место в Восточной конференции лиги.

источник: «БИЗНЕС Online»
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СМИ: Дмитрий Квартальнов покинет «Ак Барс»
В минувшем сезоне казанцы проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф (4−2).
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