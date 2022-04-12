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Умер олимпийский чемпион Сергей Яшин

На 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин, сообщает пресс-служба московского «Динамо».
Умер олимпийский чемпион Сергей Яшин
12 апреля 2022 15:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

«Хоккейный клуб “Динамо” выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, был чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером.

За сборную СССР Яшин провел 35 матчей, забросив 7 шайб. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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