Умер олимпийский чемпион Сергей Яшин

«Хоккейный клуб “Динамо” выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, был чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером.

За сборную СССР Яшин провел 35 матчей, забросив 7 шайб. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.