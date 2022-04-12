ЦСКА обыграл СКА в Москве и сравнял счет в финальной серии Западной конференции

Хоккеисты ЦСКА на своем льду одержали победу над СКА в шестом матче финала Западной конференции со счетом 3:1.

В составе москвичей дублем отметился Михаил Григоренко (16-я и 60-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Виталия Абрамова (43). У клуба из Санкт-Петербурга точным броском отличился Валентин Зыков (39).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным 3 – 3. Решающая встреча за выход в финал Кубка Гагарина состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/2 финала

ЦСКА – СКА – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Григоренко (Каменев), 15:47

1:1 – Зыков (Хуснутдинов), 38:52

2:1 – Абрамов (Карнаухов, Сергеев), 42:02

3:1 – Григоренко (Окулов), 59:20 (п.в.)

Вратари: Федотов – Юханссон.

Броски: 32 – 26.

Штраф: 4 – 2.

Счет в серии: 3 – 3 (3:1; 1:2; 6:2; 2:3; 3:2; 3:1; 14.04)