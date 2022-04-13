Российских хоккеистов отказываются оперировать в Финляндии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о дискриминации Финляндии в отношении российских хоккеистов.

«Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают», - приводит слова Баширова «Чемпионат».

Напомним, что финский «Йокерит» решил досрочно прекратить участие в КХЛ, несмотря на выход в плей-офф. Также финский клуб не подавал заявку на участие в следующем розыгрыше турнира.