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«Филадельфия» недовольна, что Овечкину досталось полное время реализации большинства

«Вашингтон» победил «Флайерз» со счетом 9:2.
«Филадельфия» недовольна, что Овечкину досталось полное время реализации большинства
13 апреля 2022 22:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: Национальная хоккейная лига

«Филадельфия» высказала необычную претензию «Вашингтону» после завершения матча команд в регулярном чемпионате НХЛ.

«ESPN сообщил, что «Флайерз» были разочарованы тем, что «Кэпиталз» оставили Алекса Овечкина в игре на все две минуты игры в большинстве. «Вашингтон» выставил с игроками третьего и четвертого звена парня, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки, так что, конечно, он вышел», – приводит «Чемпионат» слова журналиста Стивена Уайно.

Добавим, что на счету Овечкина 776 голов в НХЛ, Гретцки за карьеру успел забросить 894 шайбы, между ними в таблице бомбардиров располагается Горди Хоу (801).

источник: Чемпионат.com
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