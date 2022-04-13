Сушинский назвал расизмом отказ финской клиники оперировать российского хоккеиста

Чемпион мира Максим Сушинский рассказал, как называется отказ финской клиники обслуживать российских хоккеистов.

«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране.

Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает. Вы посмотрите, кто лает: Эстония, Латвия, Польша и Финляндия. Кому платят, те и лают», – приводит слова Сушинского «Чемпионат».

С подобным отношением, по словам генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, столкнулся молодой хоккеист «Толпара».

Напомним, что финский «Йокерит» решил досрочно прекратить участие в КХЛ, несмотря на выход в плей-офф. Также финский клуб не подавал заявку на участие в следующем розыгрыше турнира.