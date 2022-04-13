Валуев считает, что финская клиника нарушила этические нормы, отказав российскому хоккеисту

Депутат Государственный Думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о решении финской клиники отказать российскому хоккеисту в операции.

«О какой этике можно здесь говорить? Любая частная клиника на основании любых причин может отказать в оказании услуги. Но если это произошло из-за национальности хоккеиста, то это попрание всех этических норм. Хоть бы придумали, что доктор заболел или еще что», – приводит слова Валуева «Чемпионат».

Напомним, что финский «Йокерит» решил досрочно прекратить участие в КХЛ, несмотря на выход в плей-офф. Также финский клуб не подавал заявку на участие в следующем розыгрыше турнира.