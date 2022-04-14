Хет-трик Маккиннона и дубль Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на своем льду крупно обыграл «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Натан МакКиннон, одну из шайб забросивший в большинстве. Дублями отметились Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель, еще по разу ворота гостей поразили Андре Бураковски и Кэйл Макар, также воспользовавшийся численным перевесом.

Гости ответили голами Адриана Кемпе, Алекса Айафалло и Филлипа Дано.

«Ураганы» набрали 112 очков и продолжают возглавлять как таблицу Западной конференции, так и всей «регулярки».

«Короли» с 88 очками занимают седьмое место и ведут борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.