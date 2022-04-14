«Коламбус» одолел «Монреаль», у Гаврикова - голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома нанес поражение «Монреаль Канадиенс».
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Джек Рословик, одну из шайб забросивший с передачи Владислава Гаврикова. Еще по разу отличились Патрик Лайне, реализовавший большинство, Коул Силлинджер и Эмиль Бемстрем.
Гости ответили единственным голом в исполнении Райана Полинга, также воспользовавшегося численным перевесом.
«Коламбус» набрал 76 очков и занимает десятое место на Востоке.
«Монреаль» с 51 очком замыкает турнирную таблицу конференции.
источник: «Советский спорт»