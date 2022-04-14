Наставник «Рейнджерс»: Георгиев сделал разницу в матче против «Филадельфии»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан отметил игру вратаря команды Александра Георгиева, отразившего все 28 бросков в матче против «Филадельфии» (4:0).

«Георгиев был бесподобен. Он играл очень надежно и совершил несколько важных сейвов. Он определенно сделал разницу в этом матче», — приводятся слова Галлана на сайте НХЛ.

Георгиев оформил 2-й в сезоне и 8-й в карьере шатаут. Таким образом, он вышел на 9-е место в истории НХЛ по шатаутам среди россиян, сравнявшись с Михаилом Шталенковым.