Никишин отметил работу Знарка с молодыми игроками

Защитник московского «Спартака» Александр Никишин сравнил тренерские методики бывшего главного тренера команды Олега Знарка и нынешнего наставника Бориса Миронова.

«Сравнить тренерские подходы Бориса Миронова и Олега Знарка к управлению командой? Их совсем нельзя сравнивать, но вдаваться в конкретику не стану.

Какие главные моменты удалось вынести для себя в профессиональном плане из периода работы со Знарком? Самое главное - это начало. Он в меня поверил и стал подтягивать к первой команде. В тренировочном процессе он всегда меня поддерживал и вселял уверенность. Говорил, что можно делать, а что нельзя, и мне было удобно и комфортно. Это самое важное для молодых игроков, особенно, когда им 17 или даже 18 лет», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат»,

Напомним, в текущем сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда должна была играть против «Йокерита», однако в связи с выходом финнов из КХЛ напрямую прошла в полуфинал Запада, где уступила в серии СКА со счетом 1-4.

Никишин провел 46 матчей в «регулярке», набрав 12 (8+4) очков. В плей-офф на счету защитника три встречи и два (1+1) набранных очка.

Александр является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.