«Только догадки, истины мы не знаем». Никишин - о состоянии легионеров «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Александр Никишин прокомментировал ситуацию с легионерами в составе красно-белых.

«Наверняка с ними общалось руководство клуба, но внутри команды эта тема вообще никак не обсуждалась. Мы понимали, что у них могут возникнуть определённые неудобства в плане взаимоотношений со своими странами. Но это только наши догадки, истины мы тут не знаем», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда должна была играть против «Йокерита», однако в связи с выходом финнов из КХЛ напрямую прошла в полуфинал Запада, где уступила в серии СКА со счетом 1-4.

Никишин провел 46 матчей в «регулярке», набрав 12 (8+4) очков. В плей-офф на счету защитника три встречи и два (1+1) набранных очка.

Александр является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России.