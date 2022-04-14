Овечкин сравнил себя с лидером «Торонто» Мэттьюсом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сравнил себя с лучшим бомбардиром НХЛ в текущем сезоне нападающим «Торонто» Остоном Мэттьюсом.

«Мне сложно сказать, в чём наше сходство. Мы оба любим атакующую игру, и он также играет с отличными партнёрами, которые отдают ему шайбу и помогают найти открытое пространство», - приводит слова Овечкина RT, ссылаясь на пресс-службу НХЛ.

Добавим, что Мэттьюс в текущем сезоне забросил 58 шайб и отдал 41 результативную передачу, а на счету Овечкина 85 (46+39) очков.