Дементьев не решился дать прогноз на исход седьмого матча между СКА и ЦСКА

Агент Алексей Дементьев не видит явного фаворита в седьмом матче СКА и ЦСКА в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

«Предсказать победителя крайне сложно, но с уверенностью можно сказать, что нас ждёт бескомпромиссный и интересный хоккей. Даже не представляю, что одна из команд будет играть от обороны. Игра вратарей тоже решит многое. И ЦСКА, и СКА заслуживают выхода в финал Кубка Гагарина», - приводит слова Дементьева «Чемпионат».

Добавим, что решающая встреча армейских клубов пройдет в Санкт-Петербурге. Ее победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».