Глава «Йокерита» выкупил акции клуба у дочернего предприятия российской компании

«Йокерит» сообщил, что его президент Яри Курри выкупил 40% акций клуба у дочернего предприятия «Норильского никеля» Norilsk Nickel Harjavalta Oy.

«Я хотел бы поблагодарить NN Harjavalta за сотрудничество в течение прошлых сезонов. Нам предстоит проделать большую работу по реорганизации собственности клуба и получению финансирования для нашей деятельности. Тем не менее, мы рады, что финские компании и частные лица хотят быть с «шутами», - приводит слова Курри пресс-служба клуба.

Добавим, что Norilsk Nickel Harjavalta Oy стал владельцем акций «Йокерита» с 2019 года, сотрудничество клуба и компании началось за два года до этого.

Напомним, что «Йокерит» принял решение покинуть КХЛ.