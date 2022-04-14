Плющев не исключил, что Капризов догонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев восхитился российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым, который в этом сезоне уже набрал 91 балл в 71 игре.

«Капризов показывает прекрасную результативность. Доказывает, что он игрок с большой буквы. Не думаю, что Кирилл гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт – талантливый парень, хороший человек.

Возможно, обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнёров», – приводят слова Плющева «Известия».

Отметим, что на счету Капризова 42 заброшенные шайбы, а у Овечкина - 46. Всего же в активе нападающего «Миннесоты» 91 очко в 71 проведенной игре (42+49).