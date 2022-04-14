Кулемин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2022/23

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о том, что клуб продлил контракт с форвардом Николаем Кулеминым.

Согласно данным источника, трудовое сотрудничество между уфимской командой и 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Кулемин пополнил состав «Салавата» перед началом текущего сезона. В общей сложности он отыграл за клуб 56 матчей, забросил 17 шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».