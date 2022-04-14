Бывший хоккеист Мусатов может быть причастен к похищению 65 млн рублей

Бывший форвард сборной России по хоккею Игорь Мусатов может быть причастен к похищению 65 млн рублей, сообщает телеграм-канал 112.

Показания против него дал один из фигурантов дела, связанного с получением незаконного доступа к кипрским оффшорам путем подделки документов.

По данным источника, Мусатов занимался поиском так называемых «номиналов», чтобы через фирмы-однодневки обналичивать деньги.

Добавим, что экс-хоккеист уже сидел в тюрьме за особо крупное мошенничество. 2 ноября 2020 года он был приговорен к четырем годам лишения свободы, на данный момент он находится по УДО.