Кузнецов и Орлов рискуют пропустить матч «Вашингтона» с «Торонто»

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов могут не сыграть в матче регулярного чемпионата с «Торонто».

Как сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл, оба хоккеиста пропустили утренний прокат столичного клуба. Кузнецов не вышел на лед из-за болезни, а Орлов - из-за повреждения нижней части тела. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт не ответил на вопрос, примут ли российские хоккеисты участие в предстоящей встрече с «Торонто».

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 70 матчей за «Кэпиталз», в которых набрал 72 очка (23+49). На счету защитника Орлова 68 сыгранных встреч и 11 заброшенных шайб при 19 результативных передачах.