Дубль Плотникова в ворота его бывшей команды вывел ЦСКА в финал Кубка Гагарина

В седьмом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл СКА и вышел в финал турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил обладатель трофея в составе питерцев Сергей Плотников. В первом случае ассистентом Плотникова стал Семен Панкратов, второй точный бросок нападающий столичных армейцев нанес после передачи Антона Слепышева.
Еще одну шайбу уже в пустые ворота отправил Константин Окулов.
Таким образом, ЦСКА выиграл противостояние со счетом 4-3 и в третий раз подряд вышел в финал, где его соперником будет магнитогорский «Металлург». Серия стартует 18 апреля двумя матчами на Урале.
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. Финал
7-й матч
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
0:1 - Плотников (Панкратов) - 23:38
0:2 - Плотников (Слепышев) - 37:51
0:3 - Окулов, 58:26
Вратари: Юханссон - Федотов.