Дубль Плотникова в ворота его бывшей команды вывел ЦСКА в финал Кубка Гагарина

В седьмом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на выезде обыграл СКА и вышел в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил обладатель трофея в составе питерцев Сергей Плотников. В первом случае ассистентом Плотникова стал Семен Панкратов, второй точный бросок нападающий столичных армейцев нанес после передачи Антона Слепышева.

Еще одну шайбу уже в пустые ворота отправил Константин Окулов.

Таким образом, ЦСКА выиграл противостояние со счетом 4-3 и в третий раз подряд вышел в финал, где его соперником будет магнитогорский «Металлург». Серия стартует 18 апреля двумя матчами на Урале.

Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. Финал

7-й матч

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 - Плотников (Панкратов) - 23:38

0:2 - Плотников (Слепышев) - 37:51

0:3 - Окулов, 58:26

Вратари: Юханссон - Федотов.