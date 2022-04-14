ЦСКА сыграет в финале Кубка Гагарина в четвертый раз кряду

Сегодня, 14 апреля, московский ЦСКА переиграл петербуржский СКА в седьмом матче финала Западной конференции со счетом 3:0. Таким образом, армейцы в четвертый раз подряд сыграют в финале Кубка Гагарина.

ЦСКА сыграет в решающей серии в четвертый раз подряд. Ранее армейцы уступили в финале 2018 года «Ак Барсу» (1-4), в 2019-м выиграли трофей, обыграв «Авангард» (4-0), а в 2021-м уступили омскому клубу (2-4). В 2020 году Кубок Гагарина не разыгрывался из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что первый матч у армейцев в финале Кубка Гагарина пройдет 18 апреля с магнитогорским «Металлургом» на выезде.