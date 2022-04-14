Ротенберг - о поражении в матче с ЦСКА: Смотрим в будущее со светлой головой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение ЦСКА в решающем матче финала Западной конференции (0:3).

«Сегодня очень здорово начали игру. Были моменты, много бросков. Не удалось забить. Соперник перехватил инициативу. Ребята отдали все, что могли. Родные стены гнали команду вперед. Поздравляю ЦСКА с победой. Они показали, что они сильнее. У нас молодая команда. Смотрим в будущее со светлой головой. Хочу извиниться перед болельщиками, делали все возможное для победы», — передаёт слова Ротенберга «Чемпионат».

Одолев СКА, армейцы вышли в финал, где сыграют с магнитогорским «Металлургом». Первый матч пройдет 18 апреля на домашней арене «Магнитки».