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Ротенберг - о поражении в матче с ЦСКА: Смотрим в будущее со светлой головой

СКА уступил в финальном матче Западной конференции.
14 апреля 2022 22:29
автор: Александр Бойченко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение ЦСКА в решающем матче финала Западной конференции (0:3).

«Сегодня очень здорово начали игру. Были моменты, много бросков. Не удалось забить. Соперник перехватил инициативу. Ребята отдали все, что могли. Родные стены гнали команду вперед. Поздравляю ЦСКА с победой. Они показали, что они сильнее. У нас молодая команда. Смотрим в будущее со светлой головой. Хочу извиниться перед болельщиками, делали все возможное для победы», — передаёт слова Ротенберга «Чемпионат».

Одолев СКА, армейцы вышли в финал, где сыграют с магнитогорским «Металлургом». Первый матч пройдет 18 апреля на домашней арене «Магнитки».

источник: Чемпионат.com
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