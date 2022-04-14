«Шанс - не получка, не аванс». Сушинский - о раскладах в финале Кубка Гагарина

Бывший хоккеист и президент омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Что касается раскладов в финале, то шансы есть у обеих команд. Шанс - не получка, не аванс, так что расклады на финал в целом равны. Я бы лично не отдавал никому из финалистов предпочтение. И ЦСКА, и «Магнитка» с одинаковой долей вероятности могут стать чемпионом в этом году», - приводит слова Сушинского Sport24.ru.

Напомним, накануне ЦСКА выиграл решающий, седьмой матч полуфинала у питерского СКА со счетом 3:0 и стал соперником «Металлурга» по финалу.