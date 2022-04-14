Сергей Федоров: Напряженная серия. Напряженная игра. Классный соперник

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал итоги финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против питерского СКА.

«Напряженная серия. Напряженная игра. Классный соперник. Всю серию СКА хорошо двигал шайбу. Нам пришлось очень нелегко, чтобы сдерживать их атакующий напор. Экстра-пас, который они всегда демонстрируют, вводит любого соперника в небольшую панику. Рад за ребят, рад за команду.

«Металлург» доказал, что может играть и выигрывать в любых ситуациях. Это очень подвижная команда с определенным уровнем мастерства. Они здорово играют с шайбой, как и команда СКА. Илья Петрович Воробьев, может, и эмоциональный, но на команде это не отражается. А если и отражается, то только в положительную сторону. Они быстрее двигаются и быстрее двигают шайбу. Поэтому нам придется за ними погоняться немного», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, накануне ЦСКА выиграл решающий, седьмой матч полуфинала у питерского СКА со счетом 3:0 и стал соперником «Металлурга» по финалу.

Первые две встречи пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске.