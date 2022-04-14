Фетисов оценил работу Федорова в качестве наставника ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов похвалил главного тренера ЦСКА Сергея Федорова за работу с командой, а также сделал прогноз на финальную серию Кубка Гагарина.

«ЦСКА продемонстрировал грамотную, продуманную игру - это очень порадовало. Уже можно сказать, что Сергей Федоров действительно хорошо работает с командой, растет как специалист и добивается поставленных целей. Это хорошо, что происходит прогресс, тренер растет вместе с командой. Главное, чтобы так было и дальше.

Финал? Посмотрим, наперед загадывать ничего не буду. Выиграет сильнейший, это понятно», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, накануне ЦСКА выиграл решающий, седьмой матч полуфинала у питерского СКА со счетом 3:0 и стал соперником «Металлурга» по финалу.

Первые две встречи пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске.